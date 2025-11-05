Японія розгорнула війська через велику кількість нападів ведмедів

Новини

Becca / Unsplash

У Японії армія допомагає місцевій владі ловити ведмедів після серії смертельних нападів — з квітня тварини атакували понад 100 людей, 12 з них загинули.

Про це повідомляє Reuters.

Операцію розпочали в місті Кадзуно, префектура Акіта. Військових долучили до місії, щоб встановлювати та оглядати сталеві пастки, що використовуються для відлову ведмедів, яких пізніше відстрілюють мисливці.

Лише в Акіті зафіксували понад 8 тисяч ведмедів — у шість разів більше, ніж торік. Через часті напади громади скасовують заходи, тимчасово закрили деякі школи. Місцевих жителів просять не виходити на вулицю вночі, бо ведмеді шукають собі їжу біля будинків.

Пік нападів ведмедів зазвичай припадає на жовтень та листопад, оскільки тварини інтенсивно шукають їжу перед зимовою сплячкою. Цьогорічну аномалію спричинила відсутність їжі в горах, торік її було набагато більше, пояснюють експерти Reuters.

У вересні уряд послабив правила щодо зброї, щоб мисливцям було легше відстрілювати ведмедів у міських районах. Також Токіо планує залучити більше мисливців.

У грудні 2023 кількість поранених людей під час нападу ведмедів у Японії вперше перевищила 200, з них шестеро загинули. Приблизно третина нападів тоді припала на префектуру Акіта.

Щоб відлякувати ведмедів, японська влада використовувала вовків-роботів, які світилися.

Автор: Анастасія Зайкова