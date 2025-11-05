Латвія передасть Україні партію бронетранспортерів Patria

Новини

Andris Spruds / X

Латвія 6 листопада передасть українській армії бронетранспортери Patria, оснащені кулеметами та боєприпасами.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Останню партію з 21 Patria 6x6 на військовій базі в Адажі отримає міністр оборони Денис Шмигаль. Разом із технікою ЗСУ отримають запасні частини, мобільну ремонтну майстерню, інструменти та технічну документацію.

До кінця 2025 року обсяг латвійської допомоги Україні сягне 0,3% ВВП.

Латвія 1 липня пообіцяла Україні 42 бронетранспортери Patria 6x6 і запчастини до них. Вже в кінці місяця українська армія отримала першу партію.

Patria 6x6 — це багатоцільовий шестиколісний транспортер, розроблений фінською компанією Patria. Він здатний перевозити до десяти бійців і долати водні перешкоди. На БТР можна встановити крупнокаліберний кулемет або 120-міліметрову мінометну систему Patria Nemo.

Автор: Анастасія Зайкова