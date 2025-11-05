На Філіппінах тайфун «Келмагі» забрав життя 66 людей
Філіппіни накрив масштабний тайфун — через повені та зсуви загинули щонайменше 66 людей, ще 26 громадян зникли безвісти.
Про це повідомляє The Guardian.
Найбільше загиблих зафіксували в центральній провінції Себу, де тайфун спричинив раптові повені, розлив річок та інших водойм.
Також відомо про двох загиблих у провінціях Південний Лейте та Бохоль. Крім того, жертвами стихії стали шість військових, чий гелікоптер розбився під час гуманітарної місії в провінції Агусан-дель-Сур.
Через тайфун берегова охорона заборонила виходити в море, тому понад 3 500 пасажирів та водіїв вантажівок застрягли у ста закритих портах. Також було скасовано щонайменше 186 внутрішніх рейсів.
За даними синоптиків, у першу половину дня 5 листопада тайфун «Келмагі» рухався від західної провінції Палаван до Південнокитайського моря зі швидкістю вітру до 130 км/год та поривами до 180 км/год.
Тайфуни на Філіппінах
Філіппіни — одна з найвразливіших до природних стихій країн: щороку місцевих жителів накривають близько 20 тайфунів, а також землетруси та виверження вулканів.
Сотні жителів північного Себу ще у вересні евакуювали через землетрус магнітудою 6,9, внаслідок якого загинули щонайменше 79 людей, а тисячі людей залишилися без дому.
Після повідомлення про насування тайфуну «Келмагі» евакуйованих жителів перемістили до міцніших евакуаційних укриттів.
Автор: Анастасія Зайкова