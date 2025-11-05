Новини

Рада ухвалила закон про підтримку сімей з дітьми й батьків, які працюють

Юлія Завадська
Getty Images / «Бабель»

Верховна Рада України ухвалила закон № 13532, який спрямований на розширення державної підтримки сімей з дітьми та створення умов для поєднання материнства (батьківства) з професійною діяльністю.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Закон, зокрема, передбачає одноразову виплату 50 тисяч гривень при народженні дитини. Раніше ця сума становила 41 280 гривень, з яких частину виплачували щомісяця.

Також документ передбачає комплексну систему допомоги для батьків, зокрема:

У парламенті очікують, що закон сприятиме підвищенню народжуваності та можливості поєднувати батьківство з роботою.