Норвегія передасть Україні $7 мільярдів у 2026 році на оборонні потреби

Очільник Міноборони Норвегії Торе Сандвік анонсував виділення $7 мільярдів у 2026 році на оборонні потреби України.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Також під час зустрічі міністри підписали два меморандуми — про створення спільного оборонного підприємства в Україні та про єдині стандарти якості оборонної продукції, виробленої або постаченої в межах угод між країнами.

Крім того, Шмигаль розповів про запрошення від Норвегії на зустріч міністрів оборони Обʼєднаних експедиційних сил (JEF) ― Україна вперше візьме участь у такому форматі.

Україна і допомога Норвегії

Загалом з 2022 року Норвегія надала Україні фінансову підтримку в розмірі $606,3 мільйона.

Зокрема, 15 жовтня уряд країни пропонував збільшити фінансову підтримку України у 2026 році до $8,4 мільярда. Якщо норвезький парламент у висновку схвалить цей проєкт держбюджету, загальний обсяг підтримки з боку Норвегії на 2023—2030 роки становитиме близько $27,3 мільярда.

Вже 22 жовтня країна анонсувала виділення $150 мільйонів на українську енергетику.

Автор: Анастасія Зайкова