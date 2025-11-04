Польща планує створити власну систему протидії безпілотникам

Новини

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна планує розпочати будівництво власної системи протидії безпілотникам протягом кількох місяців, не чекаючи на реалізацію європейської ініціативи про «стіну дронів».

Про це він сказав в інтервʼю Bloomberg.

«Ми погоджуємося з ідеєю посилення оборони повітряного простору над усією територією Європейського Союзу і готові розглянути зовнішні пропозиції або рішення. Але ми надаємо пріоритет національним проєктам», — зазначив Томчик.

За його словами, європейська «стіна дронів» у майбутньому може «доповнити» польську систему.

«Якщо будуть якісь зовнішні інструменти, ми будемо використовувати їх на повну», — наголосив заступник міністра оборони Польщі.

Міністерство вже цього місяця оголосить про інвестиції в технології для виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих безпілотників у рамках ширшої програми протиповітряної оборони. Томчик не уточнив, скільки коштуватимуть інвестиції, але мета полягає в тому, щоб польські компанії отримали щонайменше половину контрактів.

Польський уряд хоче, щоб перші елементи нової системи протидії дронам були введені в дію протягом трьох місяців після оголошення, а повністю завершити її планують за два роки.

За словами Томчика, нові ініціативи щодо протидії дронам стануть «ще одним рівнем» мережі ППО Польщі, доповнивши вже розгорнуті системи дальньої та середньої дії, які призначені для захисту від широкого спектра повітряних загроз, включаючи літаки, дрони та ракети.