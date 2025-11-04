Дмитро Слинько склав присягу нардепа й увійшов до фракції «Слуга народу»

Новини

Dmytro Slynko / Facebook

Дмитро Слинько 4 листопада склав присягу народного депутата й увійшов до фракції «Слуга народу».

Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.

Корнієнко також оголосив про створення у Верховній Раді міжфракційного депутатського обʼєднання «Пан’європейська платформа». Співголовами нового МФО стали Марія Мезенцева-Федоренко («Слуга народу») та Ярослав Юрчишин («Голос»).

До цього часу у фракції «Слуга народу» налічувалося 228 народних депутатів.

Слинько став членом парламенту замість Анни Колісник, яка склала мандат 21 жовтня. Того дня Рада достроково припинила її повноваження. За це рішення проголосували 262 депутати.

Колісник написала заяву на складання мандата ще у травні 2025 року, а в червні в Раді зареєстрували проєкт постанови про припинення її повноважень.

Що відомо про Дмитра Слинька

До обрання народним депутатом Дмитро Слинько працював журналістом. Він був співробітником телеканалу «UA: Перший», де редагував культурологічні програми, співпрацював із журналом «Фокус» та виданням «Кореспондент».

У 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії «Слуга народу». Пізніше став помічником нардепки Євгенії Кравчук.