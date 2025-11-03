Сербські силовики затримали під час протестів 37 людей

Новини

Getty Images / «Бабель»

Під час антиурядових протестів у сербських містах Белград та Новий Сад затримали 37 людей.

Про це повідомляє Reuters.

Містяни вийшли на протести 1 листопада на тлі річниці трагедії на залізничному вокзалі у місті Новий Сад, де обвалився дах, внаслідок чого загинуло 16 людей.

Зокрема, протестувальники зібралися біля парламенту в Белграді на підтримку голодування, яке розпочала Діяна Хрка, чий син був серед загиблих під час інциденту.

Хрку та її прихильників тримали за огорожею, що відокремлювала намети прихильників президента Сербії Александера Вучича, які з березня блокували бульвар перед будівлею парламенту.

Сотні протестувальників зіткнулися з прихильниками Вучича. Поліція розігнала натовп, коли протестувальники почали кидати фаєри, та затримала 37 людей.

Що відомо про протести

Приводом до початку регулярних акцій протесту по всій країні стала загибель 16 людей через обвал даху відремонтованого залізничного вокзалу в місті Новий Сад у листопаді 2024 року.

28 січня 2025 року премʼєр-міністр Сербії Мілош Вучевич оголосив про свою відставку через антиурядові протести студентів, повідомляв місцевий телеканал N1.

Студенти, опозиція та антикорупційні організації звинувачують Александера Вучича та його союзників у корупції, зв’язках з організованою злочинністю, насильстві проти опонентів і обмеженні свободи медіа.

Учасники протестів вимагають провести дострокові вибори та сподіваються, що це дозволить усунути Вучича та його партію від влади. Також вони вимагають відставки міністра внутрішніх справ Дачича через недавнє насильство на акціях.

Прихильники президента останнім часом почали організовувати контрдемонстрації, що підживлює побоювання ескалації насильства.

Автор: Анастасія Зайкова