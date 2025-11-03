NBS News: США планують нову місію в Мексиці проти наркокартелів

Новини

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує нову місію в Мексиці проти наркокартелів, яка включатиме знешкодження нарколабораторій і лідерів картелів.

Про це повідомляє американське медіа NBS News з посиланням на джерела.

Попередня підготовка до потенційної місії американських військ у Мексиці вже почалася, однак дискусії про масштаби операції тривають, і остаточного рішення ще не ухвалили, заявили виданню неназвані чиновники.

Щоб розібратися з наркокартелями, війська США використовуватимуть безпілотники для ударів по нарколабораторіях і лідерах злочинних угруповань. Водночас адміністрація Трампа не планує афішувати операцію, пише NBS News.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум уже дозволила ЦРУ збільшити в країні кількість американських розвідувальних польотів, які почалися ще за часів адміністрації Байдена.

Під керівництвом Шейнбаум Мексика направила 10 000 військовослужбовців до кордону США та екстрадувала в Америку 55 високопоставлених учасників картелів. Також зросла кількість випадків конфіскації фентанілу.

Джерела видання повідомляють, що адміністрація Трампа хоче координувати свої дії проти наркокартелів з мексиканським урядом, однак можливо й таке, що вони не співпрацюватимуть.

План відкриє новий фронт у військовій кампанії Трампа проти наркокартелів у Західній півкулі. Раніше його адміністрація зосереджувалася на Венесуелі.

Американські військові неодноразово атакували човни біля узбережжя Венесуели, які нібито перевозили наркотики. Адміністрація пояснює такі кроки боротьбою з епідемією фентанілу в США — смертність, повʼязана із цим наркотиком, значно зросла за останні роки.

Наприкінці жовтня WSJ писав, що США готують удари по військових об’єктах Венесуели, пов’язаних з наркотрафіком. Однак Трамп цю інформацію заперечив.

Автор: Анастасія Зайкова