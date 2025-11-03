У Польщі антиукраїнському стримеру висунули звинувачення — він зривав українську символіку

Новини

RMF 24

У Польщі 44-річному блогеру та активісту Пйотру Н. висунули звинувачення в розпалюванні ненависті за національною та релігійною ознакою. Він регулярно прибирав з вулиць всю українську символіку.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

Сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід.

Поляка підозрюють у погрозах, пропаганді насильства, закликах до ненависті, у пропаганді символів, що підтримують російську агресію проти України, й незаконному розголошенні персональних даних.

Як пише RMF24, звинувачення стосуються шести дій зловмисника, скоєних тільки минулого тижня. Загалом активіст порушив закон десятки разів, публікуючи свої злочини на сторінці у фейсбуку.

На відео стример постійно прибирає з вулиць будь-яку українську символіку. Зокрема, у вересні чоловік заклеїв табличку з написом «Площа Вільної України» наліпкою «Герої Гдині» в польському місті Гдиня, повідомляло польське медіа Radio Gdańsk.

Інші випадки наруги над українською символікою в Польщі

У понеділок, 27 жовтня, вандали зірвали український прапор з Почесного консульства України в Перемишлі, повідомляв посол України в Польщі Василь Боднар.

За його словами, цього року це був щонайменше пʼятий випадок публічного зневаження українського прапора в цьому місці.

Вже за два дні обвинувачення висунули двом місцевим жителям віком 21 і 23 роки. Тепер їм загрожує штраф або тюремне ув’язнення до одного року.

Автор: Анастасія Зайкова