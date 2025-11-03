В Афганістані стався потужний землетрус: постраждали сотні людей
- Олександр Булін
Getty Images / «Бабель»
У ніч проти 3 листопада в Афганістані стався землетрус. Місцева влада повідомляє про щонайменше 20 загиблих і понад 320 постраждалих. Очікується, що їхня кідькість зростатиме, оскільки рятувальні роботи тривають.
Про це пише BBC.
Землетрус стався близько 01:00 за місцевим часом (22:30 за Києвом) поблизу Мазарі-Шаріфу — одного з найбільших міст країни, де проживає близько 500 тисяч жителів.
За даними Геологічної служби США, його магнітуда становила 6,3, а глибина – 28 кілометрів. Землетрус позначили помаранчевим рівнем небезпеки, що свідчить про ймовірність «значних жертв».
Інформаційне агентство AFP пише, що багато мешканців Мазарі-Шаріфу вибігли на вулиці, коли стався землетрус, оскільки боялися, що їхні будинки заваляться. Землетрус призвів до відключення електроенергії по всій країні, зокрема в столиці Кабулі. Це сталося через пошкодження ліній електропередач з Узбекистану й Таджикистану — основних постачальників електроенергії до країни.
- Наприкінці серпня в Афганістані стався землетрус магнітудою 6. Тоді загинули понад 2 200 людей, а ще 3 600 отримали поранення. Жінки стикнулися з особливо важкими наслідками, оскільки за законами «Талібану» рятувальники і лікарі-чоловіки могли торкатися тільки чоловіків.