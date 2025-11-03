Росіяни запустили по Україні ракети і понад сотню дронів. Скільки збила ППО

Новини

Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 3 листопада російська армія запустила по Україні 150 повітряних цілей.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ворог запустив:

три аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з Липецької області;

чотири балістичні ракети «Іскандер-М» з окупованого Криму;

пʼять зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Курської області;

138 ударних дронів з напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила ракету «Кинджал» і 115 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Ракети і 20 дронів влучили в 11 місцях.