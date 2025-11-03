Країни ОПЕК+ домовилися призупинити збільшення видобутку нафти. Хочуть захистити ціни

Новини

Getty Images / «Бабель»

Члени Організації країн — експортерів нафти (ОПЕК+) 2 листопада домовились призипунити збільшення видобутку нафти в першому кварталі 2026 року. Країни помʼякшують плани про повернення своєї частки ринку, бо побоюються надлишку пропозицій.

Про це пише Reuters.

Роками ОПЕК+ зменшувала видобуток нафти, щоб підтримувати високі та стабільні ціни на ринку. Але цього року взяла інший курс, і з квітня країни почали нарощувати виробництво, щоб повернути свою частку на ринку, — аби не виникли перебої в постачанні через Росію.

З квітня організація підвищила цільові показники видобутку приблизно на 2,9 мільйона барелів на день – або близько 2,7% світових поставок, але уповільнила темпи з жовтня на тлі прогнозів про неминучий надлишок пропозиції.

Нові західні санкції проти Росії, члена ОПЕК+, ускладнюють цьогорічну стратегію. Москві може бути важче в подальшому нарощувати видобуток — після того, як США та Велика Британія запровадили нові обмеження проти головних російських нафтових гігантів «Роснафти» та «Лукойлу».

Вісім членів ОПЕК+, які брали участь у щомісячній зустрічі групи — Саудівська Аравія, Росія, Обʼєднані Арабські Емірати, Ірак, Кувейт, Оман, Казахстан та Алжир — домовилися збільшити цільові показники видобутку на грудень на 137 тисяч барелів на день.

«Після грудня через сезонні чинники вісім країн також вирішили призупинити збільшення виробництва в січні, лютому та березні 2026 року», — йдеться в заяві групи.

Ціни на нафту впали до пʼятимісячного мінімуму — близько $60 за барель 20 жовтня через побоювання накопичити надлишок, але відтоді відновилися до приблизно $65 за барель через нові санкції проти Росії та оптимізм щодо переговорів США з торговельними партнерами.

«Призупиняючи зростання, ОПЕК+ захищає ціни, демонструє єдність і виграє час, щоб побачити, як санкції позначаться на російських барелях», — сказав аналітик Хорхе Леон з Rystad.

ОПЕК+ скорочувала видобуток протягом кількох років до квітня 2025 року. Скорочення досягли піку в березні — загалом 5,85 мільйона барелів на добу.

Процес складався з трьох елементів: добровільне скорочення на 2,2 мільйона барелів на добу, 1,65 мільйона барелів на добу вісьмома державами-членами і ще 2 мільйони барелів на добу всією групою. Група поступово скасовує добровільні скорочення, тоді як останній елемент скорочень для всієї групи буде чинним до кінця 2026 року. Вісім членів ОПЕК+ знову зустрінуться 30 листопада, коли відбудеться повноцінна зустріч організації.