Україна зміцнила компонент Patriot у своїй протиповітряній обороні

Україна зміцнила компонент ЗРК Patriot у своїй протиповітряній обороні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Ми зміцнили компонент “петріотів” у нашій українській протиповітряній обороні. Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору. Певний час ми готували це посилення ППО, і тепер досягнуті домовленості виконано», — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, російські удари з повітря залишаються «головною ставкою» лідера Кремля Володимира Путіна у війні проти України. Саме тому кожне посилення ППО «наближає до завершення війни».

Президент наголосив, що Україна разом із партнерами продовжує будувати надійну систему протиповітряної оборони, яка в майбутньому зможе гарантувати безпеку не лише Україні, а й союзникам.

За його словами, переговори щодо подальших спільних кроків із посилення ППО тривають як на міжурядовому рівні, так і безпосередньо з виробниками систем.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна готує контракт з американськими оборонними компаніями на постачання 25 систем протиповітряної оборони Patriot.