Трамп погрожує Нігерії військовими діями «через ставлення до християн»

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп 1 листопада заявив, що звернувся до Міністерства оборони з проханням підготуватися до можливих «швидких» військових дій в Нігерії, якщо ця африканська країна не вживе заходів щодо вбивства християн. Він також написав у Truth Social, що уряд США негайно припинить будь-яку допомогу Нігерії.

Про це пише Reuters.

«Цим я наказую нашому Міністерству війни підготуватися до можливої операції. Якщо ми нападемо, це буде швидко, жорстоко та із задоволенням — так само, як ті терористичні покидьки нападають на наших ДОРОГИХ християн!» — написав Трамп.

Міністр оборони США Піт Гегсет теж опублікував пост у соціальних мережах.

«Військове міністерство готується до дій. Або уряд Нігерії захищатиме християн, або ми вбʼємо ісламських терористів, які чинять ці жахливі злочини», — написав він в X.

Пост Трампа про Нігерію зʼявився через день після того, як його адміністрація повернула Нігерію до списку «країн, які викликають особливе занепокоєння» та які, на думку США, порушили релігійну свободу. Також в цьому списку — Китай, Мʼянма, Північна Корея, Росія і Пакистан.

Трамп визнав Нігерію країною, що викликає занепокоєння, ще під час свого першого терміну в Білому домі. Його наступник Джо Байден викреслив її зі списку у 2021 році.

Президент Нігерії Бола Ахмед Тінубу раніше відкинув звинувачення в релігійній нетерпимості та захистив зусилля своєї країни із захисту релігійної свободи. Міністерство закордонних справ Нігерії в окремій заяві пообіцяло й надалі боротися з насильницьким екстремізмом і висловило сподівання, що Вашингтон залишиться близьким союзником. Там зазначили, що «продовжуватимуть захищати всіх громадян, незалежно від раси та віросповідання».

Нігерія, де проживає 200 етнічних груп, що сповідують християнство, іслам і традиційні релігії, має довгу історію мирного співіснування, але також стикалася зі спалахами насильства між групами, що часто загострювалося етнічними розбіжностями або конфліктами через обмежені ресурси.

Екстремістське ісламістське озброєне угруповання «Боко Харам» тероризує північно-східну Нігерію, де живуть переважно мусульмани. Унаслідок бойових дій за останні 15 років загинули десятки тисяч людей. Експерти з прав людини стверджують, що більшість жертв «Боко Харам» були мусульманами.

Американські законодавці, зокрема республіканець Том Коул, який очолює Комітет з асигнувань Палати представників США, у пʼятницю привітали рішення Трампа, посилаючись на те, що вони назвали «тривожним і постійним переслідуванням християн по всій країні». Законопроєкт Комітету про асигнування на національну безпеку на 2026 фінансовий рік передбачав збільшення фінансування міжнародних програм релігійної свободи та програм, що підтримують нігерійські громади, які постраждали від екстремістського насильства.

Повторне визначення Трампом Нігерії як країни, що викликає занепокоєння, відкриває шлях до деяких політичних заходів. Серед них і санкції, але вони не є автоматичними.