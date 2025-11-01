Politico: Болгарія стоїть на межі паливної та політичної криз через санкції США проти «Лукойлу»

Новини

Нові санкції США проти російської нафтової компанії «Лукойл» можуть мати серйозні політичні наслідки для Болгарії, включно з ризиком масових протестів і навіть падінням уряду.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Болгарія розглядає можливість звернутися до Вашингтону з проханням звільнити її санкцій, побоюючись, що обмеження можуть паралізувати роботу нафтопереробного заводу «Лукойл Нефтохім Бургас», який забезпечує до 80% палива у країні. Якщо завод зупиниться, це може спричинити дефіцит палива, соціальне невдоволення і хвилю протестів, зазначають співрозмовники видання.

Уряд побоюється, що ситуація може призвести до падіння коаліції, тоді як від кризи може виграти президент Румен Радев, якого деякі вважають проросійським і який, за даними Politico, розглядає створення власної політичної партії.

Колишній міністр охорони довкілля Болгарії Юліан Попов визнав, що влада «не підготовлена належним чином» і не має плану дій на випадок припинення діяльності «Лукойлу». Він закликав передати оперативний контроль над заводом міжнародному комітету з експертів і юристів.

Водночас колишній посол Болгарії в Росії Іліан Василев назвав побоювання уряду «тактикою залякування», спрямованою на уникнення швидких рішень про продаж активів «Лукойлу». За його словами, немає причин для паніки, адже на ринку вже є зацікавлені покупці.

Санкції США проти «Лукойлу» і «Роснафти»

Президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти», а також їхніх дочірніх компаній 23 жовтня. До списку внесли понад 30 підрозділів обох компаній, серед яких нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.

Уже за два дні акції обох компаній впали, найбільші нафтові корпорації РФ втратили разом $5,2 мільярда. Акції «Лукойлу» подешевшали на 7,2%, що призвело до втрати $3,66 мільярда. Акції «Роснафти» обвалилися на 3%, забравши з собою $1,56 мільярда.

На «Роснафту» і «Лукойл» припадає майже половина щоденного видобутку нафти в Росії. Наприклад, «Роснафта» генерує приблизно 17% доходів бюджету Росії.