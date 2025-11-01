ГУР оприлюднив дані п’ятьох окупантів, які стратили 17 цивільних у Бучі

Новини

Getty Images / «Бабель»

Слідчі Нацполіції разом з ГУР встановили імена та оголосили підозру у вчиненні воєнних злочинів п’ятьом військовим РФ, які під час окупації Бучі у 2022 році стратили 17 цивільних мешканців.

Про це повідомляє українська розвідка.

Всі пʼятеро — військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії російської окупаційної армії:

лейтенант Юрій Кім, 3 липня 1997 року народження, командир взводу четвертої десантно-штурмової роти другої батальйонно-тактичної групи, уродженець Підмосковʼя. Проживає за адресою: Московська область, місто Балашиха, мікрорайон Науково-дослідного інституту протипожежної оборони, будинок 13, квартира 56;

рядовий Євгеній Мешалкін, 11 вересня 2001 року народження, стрілець-оператор другої БТГр, уродженець Тюменської області. Проживає за адресою: Тюменська область, місто Ялуторовськ, вулиця Свердлова, будинок 181, квартира 7;

старший сержант Анатолій Павлов, 31 липня 1990 року народження, командир гармати другої самохідно-артилерійської батареї другої БТГр, уродженець Чувашії. Проживає за адресою: місто Псков, вулиця Генерала Маргелова, будинок 1, квартира 20;

старший сержант Шаміль Гасангулієв, командир відділення — командир бойової машини четвертої ДШР другої БТГр, уродженець Пскова. Проживає за адресою: Псков, провулок Рельсовий, будинок 9;

старший солдат Павло Кретінін, 29 грудня 1985 року народження, заступник командира взводу — командир відділення другої БТГр, уродженець Воронезької області. Проживає за адресою: Псков, проспект Ризький, будинок 49, квартира 91.

В ГУР зазначили, що ці військові причетні до вбивств, катувань, спроб приховати воєнні злочини шляхом спалення тіл страчених мешканців Бучі, а також до погроз цивільному населенню під час російської окупації міста.