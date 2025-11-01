Новини

ГУР оприлюднив дані п’ятьох окупантів, які стратили 17 цивільних у Бучі

Ольга Березюк
Getty Images / «Бабель»

Слідчі Нацполіції разом з ГУР встановили імена та оголосили підозру у вчиненні воєнних злочинів п’ятьом військовим РФ, які під час окупації Бучі у 2022 році стратили 17 цивільних мешканців.

Про це повідомляє українська розвідка.

Всі пʼятеро — військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії російської окупаційної армії:

В ГУР зазначили, що ці військові причетні до вбивств, катувань, спроб приховати воєнні злочини шляхом спалення тіл страчених мешканців Бучі, а також до погроз цивільному населенню під час російської окупації міста.