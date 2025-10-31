CNN: Пентагон схвалив поставку Україні ракет Tomahawk. Остаточне рішення за Трампом

Новини

UK Defence Journal

Міністерство оборони США дало зелене світло на поставку Україні далекобійних ракет Tomahawk. Там оцінили, що рішення не матиме негативного впливу на обороноздатність США.

Про це пише CNN з посилання на трьох американських і європейських чиновників.

Остаточне рішення залишається за американським президентом Дональдом Трампом.

Питання про поставки ракет Tomahawk в Україну було на порядку денному кількох розмов між президентами України і США в жовтні. 17 жовтня Трамп зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі. Axios із посиланням на джерела писало, що під час тих перемовин президент США відхилив прохання передати далекобійні крилаті ракети Tomahawk «заради дипломатії» і «був жорстким».

В інтервʼю NBC News Зеленський сказав :«Добре, що президент Трамп не сказав ні, але сьогодні не сказав і так».

Пізніше WSJ писало, що Трамп на зустрічі заявив, що Україна не повинна очікувати швидкого отримання далекобійних ракет Tomahawk.