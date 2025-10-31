Трамп каже, що не збирається атакувати Венесуелу — про такі плани раніше писали медіа
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Президент США Дональд Трамп заперечив повідомлення в медіа, що він розглядає можливість ударів по Венесуелі.
Про це він заявив журналістам 31 жовтня на борту президентського літака Air Force One, передає Bloomnerg.
На запитання, чи правда, що він зважує можливість атакувати військові обʼєкти у Венесуелі, Трамп відповів: «Ні». На уточнююче запитання, чи він уже ухвалив рішення з цього приводу, президент знову відповів заперечливо.
Раніше цього ж дня газета The Wall Street Journal із посилання на джерела написала, що адміністрація Трампа визначила у Венесуелі військові обʼєкти, що використовуються для контрабанди наркотиків, і розглядає варіанти повітряних ударів по них.
За словами чиновників, якщо Трамп ухвалить рішення про повітряні удари, атаки будуть спрямовані на обʼєкти «на стику наркокартелів і режиму Мадуро». Серед потенційних цілей — порти, аеропорти, військово-морські бази та злітно-посадкові смуги, що, за твердженнями США, контролюються військовими та нібито використовуються для незаконного обігу наркотиків.
- В останні місяці відносини між Венесуелою і США значно погіршились. Американські військові неодноразово атакували човни біля узбережжя Венесуели, які нібито перевозили наркотики. Адміністрація пояснює такі кроки боротьбою з епідемією фентанілу в США — смертність, повʼязана з цим наркотиком, значно зросла за останні роки.
- Також Штати значно наростили військовий контингент у регіоні. Наразі там перебувають 10 тисяч американських військових, більшість з яких розташовані на базах у Пуерто-Рико, а також контингент морських піхотинців на десантних кораблях. Загалом ВМС мають вісім надводних військових кораблів і підводний човен у Карибському басейні.
- Видання The New York Times 16 жовтня писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа уповноважила ЦРУ проводити секретні операції у Венесуелі в межах кампанії проти лідера країни Ніколаса Мадуро.