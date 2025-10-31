Трамп каже, що не збирається атакувати Венесуелу — про такі плани раніше писали медіа

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп заперечив повідомлення в медіа, що він розглядає можливість ударів по Венесуелі.

Про це він заявив журналістам 31 жовтня на борту президентського літака Air Force One, передає Bloomnerg.

На запитання, чи правда, що він зважує можливість атакувати військові обʼєкти у Венесуелі, Трамп відповів: «Ні». На уточнююче запитання, чи він уже ухвалив рішення з цього приводу, президент знову відповів заперечливо.

Раніше цього ж дня газета The Wall Street Journal із посилання на джерела написала, що адміністрація Трампа визначила у Венесуелі військові обʼєкти, що використовуються для контрабанди наркотиків, і розглядає варіанти повітряних ударів по них.

За словами чиновників, якщо Трамп ухвалить рішення про повітряні удари, атаки будуть спрямовані на обʼєкти «на стику наркокартелів і режиму Мадуро». Серед потенційних цілей — порти, аеропорти, військово-морські бази та злітно-посадкові смуги, що, за твердженнями США, контролюються військовими та нібито використовуються для незаконного обігу наркотиків.