Убивство українського підлітка в Ірландії: тіло хлопця досі не повернули з-за кордону
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Irish Times
Тіло підлітка Вадима Давиденка, якого вбили в Ірландії, поки що не повернули в Україну.
Про це повідомило посольство України в Ірландії.
Цього тижня в Дубліні перебувала родина загиблого. Разом з консулом вони зустрілися з представниками поліції Ірландії, Служби у справах дітей та сім’ї та інших відповідних служб.
У посольстві додали, що репатріацію тіла українця зможуть провести після того, як місцеві правоохоронці завершать необхідні слідчі дії, а органи влади нададуть відповідний дозвіл.
Убивство Вадима Давиденка в Ірландії
15 жовтня в центрі розміщення неповнолітніх шукачів притулку на півночі Дубліну (Ірландія) вбили 17-річного підлітка з України Вадима Давиденка.
Попередньо, між Давиденком та підлітком із Сомалі сталась суперечка. Другого хлопця затримали на місці, але згодом доставили до лікарні через поранення. Також постраждала жінка-доглядальниця комплексу, яка намагалась зупинити бійку.
Згодом підлітку висунули звинувачення в убивстві Давиденка. 21 жовтня його взяли під варту.