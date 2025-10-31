Медіа заявили про підготовку таємної зустрічі «Коаліції охочих». У МЗС України кажуть, що нічого секретного в ній нема

Новини

Facebook / Володимир Зеленський

Міністерство закордонних справ Іспанії у вівторок, 4 листопада, проведе закриту зустріч «Коаліції охочих» — групи з 35 країн, які координують допомогу Україні.

Про це повідомляє видання El Mundo із посиланням на джерела.

Зазначається, що захід проходитиме в суворій таємниці: телефони учасників забиратимуть, а про саму зустріч заборонено повідомляти в соцмережах чи медіа.

Обговорення триватимуть з 9:00 до 15:30 — буде дві частини.

У першій частині представники країн говоритимуть про те, як посилити фінансову, військову й оборонну підтримку України, а також як узгодити подальший тиск на Росію.

Після цього виступить міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес — він поділиться своїм баченням, але не братиме участі в усіх дискусіях.

Друга частина зустрічі буде присвячена спільній позиції щодо гарантій безпеки для України, зокрема в правовій, політичній та дипломатичній площинах. Метою цієї зустрічі є розробка підходу, який допоможе запобігти майбутній агресії з боку Росії.

Водночас речник МЗС Георгій Тихий заперечив «секретний» характер зустрічі в Іспанії.

«Це регулярна зустріч на рівні політичних директорів, з відповідним порядком денним, нічого "секретного" та екстраординарного в ній немає», — зазначив речник МЗС.