За ексочільника «Укренерго» Кудрицького внесли заставу у понад 13 млн грн

За колишнього очільника «Укренерго» Володимира Кудрицького внесли заставу у розмірі 13,7 мільйона гривень.

Про це повідомив «Бабелю» його адвокат Микола Грабик.

Поки що Кудрицький не вийшов з СІЗО, тривають відповідні процеси.

У чому підозрюють Кудрицького

Кудрицький фігурує у справі про незаконне заволодіння грошима «Укренерго» разом із львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем, який вже перебуває в СІЗО у справі про закупівлю неякісного одягу для ЗСУ на понад мільярд гривень.

За даними слідства, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем Володимир Кудрицький вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП «НЕК «Укренерго».

Сторони уклали два договори на загальну суму понад 68 мільйонів гривень. Після цього держпідприємство переказало підряднику понад 13,7 мільйона гривень авансу, які зловмисники привласнили без наміру виконувати реконструкцію.

Сам Кудрицький заявив, що підписав лише один документ від імені компанії, а інших доказів його причетності немає. За його словами, справа триває вже сім років, і за цей час він жодного разу не перешкоджав слідству. Кудрицький також наголосив на своїй «бездоганній діловій репутації в енергетичному секторі».

Тим часом бізнесмену Ігорю Гринкевичу повідомили про підозру в шахрайстві, підробці документів та легалізації незаконних коштів.

28 жовтня екскерівника «Укренерго» затримали на Львівщині за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наступного дня Кудрицького відправили під варту на два місяці із заставою майже 14 мільйонів гривень.