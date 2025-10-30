За зниження мит Південна Корея погодилася інвестувати в США $350 мільярдів

Новини

Санае Такаїчі / X

Південна Корея погодилася заплатити $350 мільярдів за зниження митних тарифів США.

Про це американський президент Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.

Крім того, Південна Корея погодилася купувати американську нафту і газ у великих обсягах.

Також корейський бізнес інвестує в американські компанії понад $600 мільярдів.

На тлі посилення співпраці Трамп заявив, що дав Кореї дозвіл на будівництво атомного підводного човна за секретною американською технологією в Філадельфії замість застарілих і набагато менш маневрових дизельних підводних човнів, які має країна зараз.

Мита Трампа для Південної Кореї

31 липня Трамп заявив, що США та Південна Корея досягли нової торговельної угоди. Замість мит у 25% на імпорт домовилися про знижену ставку у 15%. Сеул зобов’язався інвестувати $350 мільярдів у проєкти в США, зокрема $100 мільярдів у закупівлю зрідженого газу та енергоносіїв.

Частину коштів ($150 мільярдів) виділили на створення спільного суднобудівного пакета Make America Shipbuilding Great Again. Ще $200 мільярдів обіцяли спрямувати на мікрочипи, атомну енергетику, батареї та біотехнології. Угода тимчасово знизила торговельну напругу з одним з ключових азійських союзників США.

Згодом Трамп заявляв, що Південна Корея надасть інвестиції авансом, хоча 22 вересня 2025-го у коментарі Reuters президент країни Лі Чже Мьон казав, що без валютного свопа економіка Південної Кореї з валютними резервами в розмірі $410 мільярдів порине у фінансову кризу.

Вже 27 вересня Reuters повідомляв, що Південна Корея не в змозі виплатити $350 мільярдів готівкою, тому готуються інвестиції у формі позик і гарантій за ними, а також акції.

Автор: Анастасія Зайкова