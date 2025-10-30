На виборах у Нідерландах програє ультраправа партія, яка виступала проти українських біженців в країні

Новини

Getty Images / «Бабель»

На парламентських виборах у Нідерландах популістська Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса, відома своїми антиукраїнськими й антиміграційними заявами, втратила позиції.

Про це повідомляє NOS.

За останніми прогнозами, PVV має 26 місць — стільки ж, скільки Ліберально-прогресивна партія D66. Проте саме D66 наразі зберігає невелику перевагу (близько 1 700 голосів) і може набрати більшість.

Для Вілдерса ці вибори стали невдалими: попри збереження впливу в окремих регіонах, його партія втратила значну частину підтримки, особливо в Лімбурзі, де раніше лідирувала. У рідному місті політика Венло PVV набрала 27,3% голосів — на 9 пунктів менше, ніж два роки тому.

Натомість D66 показала сильні результати у великих містах — Роттердамі, Гаазі, Утрехті, Тілбурзі та Гронінгені, а також покращила показники в Амстердамі. Загалом партія покращила результати в усіх муніципалітетах країни.

Явка виборців склала 78,4% — вона стала вищою, ніж на попередніх виборах 2023 року (77,8%).

Остаточні результати будуть оголошені після їх формального затвердження виборчою радою наступного тижня.

На початку червня лідер ультраправої нідерландської Партії свободи (PVV) Герт Вілдерс оголосив про вихід з коаліції, бо партнери не погодилися з його планом стосовно мігрантів. Одразу після цього премʼєр-міністр Нідерландів Дік Схооф подав у відставку.

Хто такий Герт Вілдерс

Він прийшов у політику в 1998 році у складі Ліберальної партії (VVD), потім заснував одноосібну фракцію в парламенті, а у 2006-му сформував ультраправу PVV. Свою карʼєру він побудував на «місії зупинити ісламське вторгнення на Захід». Наприклад, Вілдерс називає марокканців «покидьками».

Вілдерс відомий своєю різкою позицією проти підтримки України — він неодноразово закликав Нідерланди припинити будь-яку допомогу Києву. Політик симпатизує угорському прем’єру Віктору Орбану, виступає проти Європейського Союзу, імміграції та ісламу. Головним меседжем його передвиборчої кампанії стала жорстка антиміграційна риторика.

Міграція була серед ключових питань на виборах 2023 року, на яких перемогла PVV. Тоді до виборів призвів крах уряду Марка Рютте через нездатність домовитися про реформу права на отримання притулку в країні.