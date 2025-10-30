США скасували санкції проти експрезидента Республіки Сербської Додіка

Новини

США анулювали санкції проти колишнього президента Республіки Сербської у Боснії та Герцеговині Мілорада Додіка, його родини та експосадовців.

Про це йдеться на сайті Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Зокрема, санкції зняли з членкині президії (виборний орган для ведення зборів, з’їзду тощо) Боснії та Герцеговини від сербів Жельки Цвиянович, генсека уряду РС Далібора Паніча, чинних та колишніх посадовців.

У соцмережі Х Додік висловив вдячність президенту США Дональду Трампу за виправлення того, що він назвав «великою несправедливістю щодо Республіки Сербської, її представників та їхніх родин».

«Рішення про скасування санкцій є не лише юридичною, а й моральною реабілітацією правди про Республіку Сербську та всіх тих, хто чесно їй служить», — написав Мілорад Додік.

Загалом від санкцій звільнили 48 людей та організацій, однак в Управлінні контролю за іноземними активами США не пояснили, чому вирішили внести зміни.

Водночас Reuters з посиланням на неназваних сербських чиновників повідомляв, що посадовці Сербії непублічно працювали над покращенням відносин із США, зберігаючи при цьому дружні зв’язки з союзником — Росією.

Чому Мілорад Додік був у санкційному списку США?

Додік — проросійський прихильник відокремлення від Боснії. Він ініціював закон, який забороняє державній судовій системі та поліції діяти в сербському регіоні, але Конституційний суд Боснії тимчасово призупинив його дію. Цей закон, за зразком російського, передбачає жорсткий контроль над діяльністю громадського сектора в РС.

Мілорад Додік перебував під санкціями США та Великої Британії за те, що перешкоджав виконанню Дейтонських мирних угод, які поклали край війні в Боснії у 1990-х роках. Ще кілька європейських країн ввели санкції проти Додіка, бо вважають його сепаратистську політику загрозою миру і стабільності в Боснії.

У лютому 2025 року суд Боснії і Герцеговини засудив Мілорада Додіка за непокору рішенням міжнародного посадовця Крістіана Шмідта, який наглядає за миром у балканській країні. Додіка визнали винним у тому, що він проігнорував рішення Шмідта і підписав закони, які той раніше скасував. Ці закони мали заблокувати виконання рішень Конституційного суду Боснії і Герцеговини та самого верховного представника на території Республіки Сербської, хоча раніше обидва органи вже скасували подібні ініціативи парламенту. Тоді Додіку призначили рік увʼязнення і шестирічну заборону на політичну діяльність.

На початку серпня суд розпорядився позбавити Додіка мандата. Того ж місяця він програв апеляцію і його остаточно позбавили посади президента Республіки Сербської.

Він мав виконувати обов’язки президента до загальних виборів у жовтні, але місцева ЦВК відмовилася проводити вибори — там послались на рішення парламенту, який не визнав позбавлення Додіка мандата.

Парламент Республіки Сербської 18 жовтня призначив соратницю Додіка Ану Трішич-Бабич виконувачкою обовʼязків президента.

Автор: Анастасія Зайкова