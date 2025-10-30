Росіяни атакували низку ТЕС у різних регіонах України

Новини

Росія вкотре атакувала низку теплоелектростанцій ДТЕК у різних регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Унаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень.

Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були під обстрілами понад 210 разів.