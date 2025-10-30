Росіяни атакували низку ТЕС у різних регіонах України
Ольга Березюк
Росія вкотре атакувала низку теплоелектростанцій ДТЕК у різних регіонах України.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Унаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.
Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень.
Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були під обстрілами понад 210 разів.
- У жовтні Росія активізувала атаки по українській енергетиці, у різних регіонах почали вводити екстрені відключення світла через удари.
- Зокрема, через російську атаку 1 жовтня по Славутичу стався блекаут на Чорнобильській АЕС. А після атаки 10 жовтня проблеми зі світлом фіксували у 12 областях, зокрема і в Києві — тоді у столиці без електроенергії залишився лівий берег.