Парламент Франції ухвалив зміни до закону про сексуальне насильство. Поштовхом стало масове зґвалтування Жизель Пеліко

Getty Images / Відредаговано за допомогою ШІ / «Бабель»

Сенат Франції 29 жовтня схвалив законопроєкт, що змінює юридичне визначення зґвалтування та інших сексуальних домагань. Минулого тижня ультраправі, включно з партією Марін Ле Пен «Національне обʼєднання», були єдиною парламентською групою, яка проголосувала проти закону в Нижній палаті Національних зборів.

Про це пише France 24.

У законопроєкті зазначено, що «будь-який сексуальний акт без згоди є сексуальним насильством». Згода визначається як «добровільно надана, усвідомлена, конкретна, попередня та відклична» й оцінюється «з урахуванням обставин». У тексті йдеться, що «не можна зробити висновок про згоду виключно з мовчання або відсутності реакції жертви».

Поштовхом до змін у законодавстві став широко відомий судовий процес у справі про масове зґвалтування Жизель Пеліко. Законопроєкт представили в січні, лише через кілька тижнів після того, як 51 чоловіка засудили за зґвалтування і жорстоке поводження з Жизель Пеліко.

Очікується, що президент Емманюель Макрон підпише документ. Тоді Франція приєднається до багатьох інших європейських країн, які мають аналогічні закони щодо зґвалтування. Досі за французьким законодавством зґвалтування визначалося як проникнення або оральний секс із застосуванням «насильства, примусу, погрози або несподіванки».

Франція останніми роками вжила інших заходів, щоб посилити покарання за сексуальні домагання, зокрема у 2021-му встановила 15 років як вік згоди. До цього в законодавстві країни не було такого поняття.