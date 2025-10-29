США тимчасово зняли санкції з дочірніх компаній «Роснафти» в Німеччині

Новини

Getty Images / «Бабель»

Мінфін США дозволив проведення операцій з дочірніми підприємствами «Роснафти» в Німеччині ще на пів року.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США.

Ліцензія дозволяє здійснювати операції, заборонені санкціями, з Rosneft Deutschland GmbH і RN Refining & Marketing GmbH до 12:01 ранку за східним часом (18:00 за київським часом) 29 квітня 2026 року.

Bloomberg з посиланням на власні джерела 27 жовтня писало, що США дали Німеччині шестимісячний термін для розвʼязання питання щодо права власності на німецькі активи російської нафтової компанії «Роснафта».

Таким чином США задовольнили прохання Німеччини скасувати санкції проти німецьких підприємств «Роснафти», бо Німеччина запевнила, що вони не перебувають під контролем РФ.

Німецький уряд конфіскував активи «Роснафти», в які входять і дочірні компанії, після повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Санкції США проти «Лукойлу» та «Роснафти»

Президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти», а також дочірніх компаній 23 жовтня. До списку внесли понад 30 підрозділів обох компаній, серед яких нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.

Уже за два дні акції обох компаній впали, найбільші нафтові корпорації РФ втратили разом $5,2 мільярда. Зокрема, акції «Лукойлу» подешевшали на 7,2%, що призвело до втрати $3,66 мільярда. Акції «Роснафти» обвалилися на 3%, забравши з собою $1,56 мільярда.

На «Роснафту» і «Лукойл» припадає майже половина щоденного видобутку нафти в Росії. Наприклад, «Роснафта» генерує приблизно 17% доходів бюджету Росії.

Автор: Анастасія Зайкова