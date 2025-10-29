США зменшать кількість військ на східному фланзі НАТО. Де саме

Новини

Міністерство оборони Румунії заявило, що США планують вивести частину своїх військ, які розміщені на східному фланзі НАТО. У Румунії їхня кількість зменшиться з 1 700 військових до 900—1 000.

Про це пише BBC.

У Міноборони Румунії кажуть, що рішення було очікуваним і що «зміна чисельності» американських Збройних сил була результатом нових пріоритетів адміністрації президента Трампа. У Пентагоні заявили, що це рішення не є «виходом з Європи чи сигналом про зменшення зобовʼязань перед НАТО та статтею 5».

Міністр оборони Румунії Йонут Мостяну заявив, що його американський колега Піт Гегсет нещодавно повідомив європейцям, що їм потрібно приділяти більше уваги власній обороні, а США переключають свою увагу на Індо-Тихоокеанський регіон.

Одну американську бригаду на авіабазі Міхай Когелнічану, яка має стати найбільшою базою НАТО в Європі, виведуть і не пришлють заміну. Мостяну сказав, що бригада має підрозділи в Болгарії, Румунії, Словаччині та Угорщині, хоча неясно, чи виведуть американці свої війська з цих країн. Присутність американських військ на румунських базах Девеселу та Кампія Турзій не зміниться.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив 29 жовтня, що Варшава «не має інформації» про можливе скорочення кількості американських військ на своїй території.