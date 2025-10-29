Reuters: Японія відмовилася припинити купівлю російського газу

Новини

The White House / X

Премʼєр-міністерка Японії Санае Такаїчі в Токіо відмовилася припинити імпорт скрапленого природного газу з Росії під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на анонімні джерела.

Прем’єрка Такаїчі закликала Трампа проявити розуміння, тому що Японії буде складно відмовитися від російських енергоносіїв, повідомили виданню анонімні чиновники.

Міністр економіки Японії Йоджі Муто ще тиждень тому заявляв, що Японія зменшить обсяги закупівель російського СПГ, але повністю відмовитися найближчим часом не зможе, адже це призведе до зростання тарифів на електроенергію, пише Bloomberg.

Японія і російський газ

За даними Reuters, частка російського газу становить майже 9% загального імпорту російського газу Японією, а японські компанії мають свої частки в проєкті будівництва газопроводу «Сахалін-2» на Далекому Сході.

Водночас Японія збільшила закупівлі американського СПГ за останні кілька років, намагаючись розподілити інвестиції між різними активами, щоб знизити ризики та збільшити дохід, пише видання.

У вересні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що одним з елементів нового пакета санкцій проти РФ буде заборона імпорту СПГ із Росії в ЄС.

Автор: Анастасія Зайкова