Новини

Гепард Хафер став очільником наглядової ради «Укрзалізниці», Сергій Лещенко — його заступником

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Члени наглядової ради «Укрзалізниці» на своєму першому засіданні у жовтні 2025 року переобрали Гепарда Хафера головою наглядової ради.

Про це йдеться на сайті компанії.

Гепард Хафер очолює наглядову раду з 2 лютого 2022 року. Його заступник також не змінився — це колишній журналіст Сергій Лещенко.

Окрім Хафера, який має досвід роботи в Deutsche Bahn, і Лещенка, який представляє державу, до складу наглядової ради увійшли:

Представником держави у наглядовій раді також залишається Олександр Камишін, якого призначили восени минулого року.