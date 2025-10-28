Росіяни всьоме за місяць атакували газову інфраструктуру. Під ударом — обʼєкти на Полтавщині
- Світлана Кравченко
-
Уночі 28 жовтня російські окупанти вдарили по цивільній газовій інфраструктурі у Полтавській області.
Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький.
Це вже сьома атака росіян на такі обʼєкти з початку жовтня.
Минулося без постраждалих. На місці удару працюють фахівці — оцінюють наслідки та приступають до відновлення.
«Жодного військового значення атаковані Росією обʼєкти не мають. Єдина мета цих ударів — лишити українців без газу та тепла», — підкреслив Корецький.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що уряд вже знайшов 70% необхідних коштів для імпорту палива. Тож, попри російські атаки на енергообʼєкти, з 28 жовтня в Україні офіційно стартує опалювальний сезон.