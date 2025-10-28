Підозрюваний у вбивстві експрем’єра Японії визнав провину в суді та назвав мотив

Новини

Сіндзо Абе / Facebook

45-річний Ямагамі Тецуй, обвинувачений у вбивстві колишнього прем’єра Японії Сіндзо Абе, визнав свою провину в перший день судового слухання.

Про це повідомляє японське інформаційне агентство Kyodo.

Мотивом вбивства стала образа на релігійну організацію «Церква обʼєднання», якій матір нападника пожертвувала близько $660 тисяч. Тецуй вважає церкву винною в розоренні його сім’ї.

Видання BBC зазначило, що «Церкву об’єднання» пов’язують з Ліберально-демократичною партією, яку очолював Сіндзо Абе. Зокрема, внутрішнє розслідування показало, що 179 з 379 її законодавців взаємодіяли з «Церквою обʼєднання».

Крім того, батько Сіндзо Абе, експремʼєр-міністр Японії Нобусуке Кісі, допоміг представити цю церкву в Японії, пише Kyodo. Через вбивство Абе у 2025 році суд Японії вперше дав наказ розпустити церкву.

Що відомо про вбивство експрем’єра Японії Сіндзо Абе?

Нападник вистрілив у колишнього прем’єра Японії Сіндзо Абе 8 липня 2022 року під час промови для виборчої кампанії до верхньої палати парламенту у західній префектурі Нара, центральній частині острова Хонсю.

О 17:03 за місцевим часом 67-річний Сіндзо Абе помер у лікарні. Чоловік очолював японський уряд майже вісім років — найдовше в новітній історії країни. Проте у вересні 2020 року пішов з посади через проблеми зі здоров’ям.

27 вересня в Японії провели урочисте поховання Сіндзо Абе — урну з його прахом помістили в деревʼяний ящик, загорнутий у фіолетову тканину з золотими смугами. Паралельно в Токіо зібрались кілька тисяч протестувальників із плакатами — вони були невдоволені витратами на церемонію, які становили майже $11,4 мільйона.

Що таке «Церква об’єднання»?

«Церква об’єднання» або Асоціація святого духу за обʼєднання світового християнства — одна з найвпливовіших релігійних організацій у світі, заснована корейським громадським діячем Мун Сон Мьоном у 1954 році в Сеулі.

Її віровчення поєднує в собі елементи християнства та східних релігійних практик. Через розбіжності з догматами церкву часто відносять до псевдохристиянських релігійних організацій.

Автор: Анастасія Зайкова