Трамп і премʼєр Угорщини Орбан обговорять санкції проти російської нафти

Президент США Дональд Трамп і премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан наступного тижня обговорять санкції проти російських нафтових компаній.

Про це пише Reuters, посилаючись на слова міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

23 жовтня Трамп вперше за свою другу каденції запровадив нові санкції проти Росії. Вони спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній — «Роснафти» і «Лукойлу», а також їхніх дочірніх компаній.

Крок Трампа залишив питання для Угорщини та Словаччини. Вони — найбільші покупці російської нафти в Європейському Союзі і раніше отримали винятки із санкцій ЄС.

Наступного дня після введення санкцій Орбан заявив, що розмовляв з угорською нафтогазовою компанією MOL про американські санкції, і що Угорщина пошає способу обійти їх. Хоча наразі жодних ознак того, що він планує порушувати ці обмеження, не було.

Нові санкції набудуть чинності лише наприкінці листопада. Петер Сіярто заявив, що наразі вони не створюють жодних проблем і не призводять до скорочення імпорту російської нафти Угорщиною.