Прокуратура завершила розслідування справи ексголови Хмельницької МСЕК Крупи

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закінчила розслідування у справі колишньої голови Хмельницької медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, яка підозрюється у незаконному збагаченні.

Про це йдеться у дописі САП у фейсбуці.

Під час досудового слідства САП встановила, що протягом 2020—2024 років за сприяння чоловіка й сина очільниця МСЕК незаконно збагатилася на 160 млн грн.

Частину незаконно одержаних коштів Крупа, за версією слідства, легалізувала через фіктивний продаж нерухомості, після чого її чоловік допоміг вивезти кошти за кордон на рахунки у банках.

Дії підозрюваних кваліфікували за статтями про декларування недостовірної інформації, незаконне збагачення, відмивання майна, одержаного злочинним шляхом.

Що відомо про справу Крупи

4 жовтня 2024 року правоохоронці провели обшуки в кабінеті та за місцем проживання Тетяни Крупи — і знайшли мільйони доларів готівкою, а ще незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках. Правоохоронці стверджують, що викрили Крупу та її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 посадовцю Хмельницької обласної прокуратури. Через це керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням, а 22 жовтня генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

Після взяття Крупи під варту на Хмельниччині звільнили 16 прокурорів з інвалідністю, ще 47 досі на посадах.

Спочатку підозрюваній призначили заставу в 500 мільйонів гривень, проте після кількох судових засідань сума зменшилася до 56 мільйонів гривень.

4 вересня слідча суддя замінила запобіжний захід для Крупи: замість тримання під вартою — застава у розмірі 20 мільйонів гривень. Тоді ж вона вийшла з-під варти. А 11 вересня за Крупу внесли заставу.

Автор: Анастасія Зайкова