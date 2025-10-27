Індійський літак вперше за пʼять років приземлився в Китаї. Країни відновили пряме авіасполучення

Новини

Індія та Китай відновили пряме авіасполучення після перерви у пʼять років на тлі покращення відносин між країнами.

Про це пише BBC.

Рейс IndiGo 6E 1703 з індійського міста Калькутта приземлився в китайському Гуанчжоу у понеділок, 27 жовтня. На борту було близько 180 пасажирів.

На летовищі в Калькутті працівники авіакомпанії запалили масляні лампи на честь відновлення прямих рейсів. Китайський консул Цін Юн назвав цей день «дуже важливим для індійсько-китайських відносин».

Уряд Індії заявив, що відновлення прямих рейсів «сприятиме міжособистісним контактам» та допоможе «поступовій нормалізації двосторонніх обмінів».

Китайська авіакомпанія China Eastern Airlines планує з 9 листопада запустити рейси між Шанхаєм і Нью-Делі тричі на тиждень.

Що передувало

Прямі пасажирські рейси між Індією та Китаєм призупинили після початку пандемії коронавірусу у 2020 році. Авіасполучення не відновлювали до цього часу, адже дипломатичні відносини між двома країнами погіршилися через прикордонні зіткнення.

Так, у червні 2020-го Індія та Китай обмінялись взаємними звинуваченнями в порушенні спільного кордону в гімалайському регіоні Ладакх, де до цього сталась сутичка, у якій загинули 20 індійських прикордонників.

Нью-Делі звинувачувало Пекін у тому, що китайська сторона намагалася звести споруди «прямо через лінію фактичного контролю», що Індія вважає лінією демаркації. Крім того, китайці начебто ігнорували вимоги індійської сторони припинити ці будівельні роботи.

За версією Пекіну, індійські війська перетнули лінію фактичного контролю та напали на китайських офіцерів і солдатів, котрі перебували там для переговорів, спровокувавши «запеклі фізичні сутички».