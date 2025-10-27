Справа детектива НАБУ Магамедрасулова. Суд обрав запобіжний захід свідку — його підозрюють у неправдивих свідченнях

Новини

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання свідку у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Юсуфу Мамешеву. Прокуратура підозрює його у неправдивих свідченнях.

Про це повідомляє «Суспільне».

Прокурори заявляють, що Юсуф Мамешев надав неправдиві свідчення про країну продажу технічних конопель. Він казав, що продаж планувався до Узбекистану, де є відповідні потужності для переробки та ринок збуту.

Водночас прокурори стверджують, що за результатами аудіоекспертиз, Руслан Магамедрасулов та його батько нібито планували продаж конопель до Дагестану.

Адвокати відхилили звинувачення і наголосили, що Юсуф Мамешев говорив лише правду на допиті.

Юсуф Мамешев повідомив, що його «притягли» до цієї справи через сімейні звʼязки між ним та Русланом Магамедрасуловим. Також підозрюваний підтверджує, що він, як і батько детектива НАБУ, походить із Дагестану.

Справа Магамедрасулова

21 липня правоохоронці провели масові обшуки в НАБУ і САП. У НАБУ тоді повідомляли, що обшуки проводили без ухвали суду. Зокрема, тоді затримали Магамедрасулова.

Руслана та його батька Сентябра Магамедрасулова обвинувачують у незаконному бізнесі з РФ та продажу технічних конопель до Дагестану. Обом оголосили підозру в пособництві державі-агресору.

Батько та син не визнають провини, а Руслан Магамедрасулов і його захист наполягають, що влада відкрила справи проти них, лише аби тиснути на Бюро й скомпрометувати його.

У вересні детективу оголосили ще одну підозру. За версією слідства, він допомагав з махінаціями конвертаційним центрам.