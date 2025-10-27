Фінляндія заблокувала росіянам купівлю нерухомості — все через ризики для нацбезпеки

Новини

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен видав 11 негативних рішень щодо дозволу на операції з нерухомістю.

Про це пише фінський мовник Yle.

Заявники на отримання ліцензії є громадянами країн, що не входять до ЄС та Європейської економічної зони. Вони є громадянами Росії, Ізраїлю, Казахстану та Киргизстану. Нерухомість планувалося придбати для різних цілей, таких як бізнес, лісове господарство, житло та рекреаційне використання.

Нерухомість, придбання якої відхилили, розташована в Міккелі, Парайнен, Пуумала, Тайпалсаарі, Савонлінна, Сімо, Коувола, Паріккала, Коларі та Торніо.

«Нерухомість є одним із каналів гібридного впливу. Саме тому ми виступаємо проти придбання нерухомості, яке, на нашу думку, загрожує національній безпеці та безпеці постачання і може потенційно перешкоджати організації національної оборони. Система дозволів на операції з нерухомістю, разом із повною забороною для громадян Росії та Білорусі, яка набула чинності влітку, є ефективним інструментом для цього», — зазначає Хякканен.