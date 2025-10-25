«Я ще не закінчила». Гарріс не виключає, що буде знову балотуватись в президенти США

Новини

Getty Images / «Бабель»

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс не виключає, що може знову балотуватися на посаду президента.

Про це вона сказала в інтервʼю BBC.

Вона висловила надію на ще одну спробу потрапити до Білого дому, сказавши, що її племінниці «обовʼязково побачать у своєму житті» жінку-президента.

На запитання, чи це буде вона, Камала відповіла: «Можливо». Гарріс сказала, що поки не вирішила, але підкреслила, що все ще бачить своє майбутнє в політиці.

«Я ще не закінчила. Вся моя карʼєра — це життя на службі, і це у мене в крові», — додала вона.

Відповідаючи на запитання про опитування, в яких вона серед аутсайдерів у боротьбі за місце в списку Демократичної партії — навіть нижче за голлівудського актора Дуейна «Скеля» Джонсона — вона сказала, що ніколи не дослухалася до опитувань.

«Якби я прислухалася до опитувань, я б не балотувалася ні на свою першу посаду, ні на другу — і, звичайно, не сиділа б тут», — наголосила Гарріс.

В інтервʼю Гарріс також заявила, що її застереження щодо Дональда Трампа під час кампанії справдилися. Вона назвала його «тираном» і стверджує, що він поводиться, як «фашист».

«Він казав, що використає Міністерство юстиції як зброю – і саме це він зробив», — заявила Гарріс, навівши як приклад нещодавнє відсторонення коміка Джиммі Кіммела телеканалом ABC.

Наступні вибори президента США заплановані на 2028 рік.