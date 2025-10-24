Reuters: Четвертий за потужністю НПЗ Росії зупинив переробний блок. Його атакували українські дрони

Новини

Рязанський нафтопереробний завод зупинив установку первинної перегонки сирої нафти після атаки українського дрона. Це четвертий за величиною НПЗ Росії.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела в нафтовій галузі РФ.

Генеральний штаб ЗСУ 23 жовтня повідомив, що НПЗ атакували Сили оборони. Джерела відомили Reuters, що переробний блок CDU-4 терміново зупинили після його загоряння внаслідок атаки.

Потужність установки становить 4 мільйони тонн на рік, або 80 000 барелів на день. Це близько чверті від загальної потужності заводу, здатного переробляти понад 17 мільйонів тонн на рік.

Джерела повідомили, що завод все ще переробляє нафту, але в менших обсягах. Одне з джерел повідомило, що деякі суміжні установки також були зупинені, зокрема риформінг, вакуумний гідроочисник газойлю та каталітичний крекінг.

У 2024 році Рязанський НПЗ переробив 13,1 млн тонн сирої нафти, виробивши 2,3 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного пального та 4,2 млн тонн мазуту.