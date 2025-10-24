Президентка Молдови призначила новим прем’єром бізнесмена, який понад 20 років прожив в Україні

Новини

Кадр з відео TV8 / YouTube

Президентка Молдови Майя Санду підписала декрет про призначення Александру Мунтяну на посаду прем’єр-міністра країни. Це сталося після консультацій із керівною партією «Дія і солідарність» (PAS), яка офіційно висунула Мунтяну кандидатом в очільники уряду.

Про це повідомляє Point.

«Бажаю успіху у формуванні уряду, який зможе здобути довіру парламенту і виконати найважливіші очікування громадян: захист миру, підготовку країни до вступу в Європейський Союз, зміцнення економіки і підвищення рівня життя людей», — написала Санду у Facebook.