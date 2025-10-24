«Треба жити!»: оголошено назву цьогорічного Радіодиктанту національної єдності

Новини

Гонтар Володимир / УНІАН

Цьогорічний Радіодиктант національної єдності матиме назву «Треба жити!».

Про це повідомляє «Суспільне Культура».

Авторкою тексту стала письменниця і перекладачка Євгенія Кузнєцова — відома за романами «Спитайте Мієчку» та «Дороги під ясенами». Читатиме текст народна артистка України Наталія Сумська — акторка театру й кіно, лауреатка Шевченківської премії, яка активно підтримує культурні ініціативи, пов’язані з українською мовою та мистецтвом.