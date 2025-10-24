У Харкові до десяти зросла кількість постраждалих від російської атаки КАБами (оновлено)
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Через російські удари керованими авіабомбами по Харкову 24 жовтня постраждали десятеро цивільних.
Про це повідомляють ДСНС, Харківська ОВА та обласна прокуратура.
Пʼять прильотів зафіксували в Індустріальному районі міста. Загалом на місто скинули шість авіабомб.
Одне влучання було по автобазі — там пошкоджені понад 20 автівок, друге — по цивільному підприємству. Зайнялася пожежа.
На одному з місць влучань вибухова хвиля пошкодила дві багатоповерхівки — там вибиті вікна.
Станом на 15:30 відомо про десятьох постраждалих. Поранень зазнали четверо чоловіків, троє з них госпіталізовані. У чотирьох жінок — гостра реакція на стрес.