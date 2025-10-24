Правозахисники: за пʼять років майже 4 500 дітей постраждали від сексуального насильства з боку італійских священників

Новини

suetot / Pixabay

Майже 4 500 дітей постраждали від насильства з боку католицьких священиків в Італії у випадках, які зареєстрували з 2020 року. Про це 24 жовтня заявила група жертв, яка поновила тиск на священників, щоб ті протистояли кризі, яка давно католицьку церкву.

Про це пише Reuters.

Неофіційні дані найбільшої в Італії групи жертв церковного насильства Rete lʼAbuso базуються на свідченнях жертв, судових джерелах та справах, про які повідомляли медіа.

Глобальну католицьку церкву десятиліттями стрясають скандали, повʼязані зі священиками-педофілами та приховуванням їхніх злочинів, але місцеві церковні лідери в Італії менш відверті у вирішенні цієї проблеми.

Новий Папа Лев, який цього тижня вперше зустрівся з жертвами сексуального насильства з боку духовенства, закликав нових єпископів Церкви не приховувати звинувачень у неправомірних діях. Його попередник, Папа Франциск, зробив це питання пріоритетом свого 12-річного папства, але досягнув неоднозначних результатів.

Комісія Ватикану із захисту дітей 16 жовтня у критичному звіті заявила, що лише 81 з 226 єпархій Італії відповіла на розроблену нею анкету щодо практик захисту.

«Rete lʼAbuso» заявила, що задокументувала 1 250 вірогідних випадків насильства. У деяких із низ бул кілька жертв. 1 106, ймовірно скоїли священики, решту приписують черницям, релігієзнавцям, волонтерам-мирянам, викладачам та членам скаутських організацій.

У звіті йдеться, що з 4 625 жертв, 4 451 — були віком до 18 років, а 4 108 — чоловіки. Серед жертв також було пʼять черниць, 156 «вразливих дорослих» та 11 людей з інвалідністю.

За даними асоціації, з 1 106 підозрюваних у злочинах священників, лише 76 піддали церковним судам, 17 тимчасово відсторонили від служби, семеро перейшли до інших парафій, а 18 позбавили сану або вони відмовилися від священства. Пʼятеро померли в результаті самогубства.