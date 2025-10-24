Трамп заявив, що США припиняють всі тарифні переговори з Канадою. Що сталось

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати припиняють всі торговельні переговори з Канадою через «шахрайську рекламу», в якій покійний колишній президент Рональд Рейган негативно висловлювався про мита.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Митні тарифи є дуже важливими для національної безпеки й економіки США. З огляду на їхнє обурливе поводження, всі торговельні переговори з Канадою припиняються», — йдеться в його пості.

Минулого тижня уряд Онтаріо запустив рекламу, яка критикувала американські мита проти Канади. Серед іншого, у ній використали фрагмент звернення Рейгана, де той попереджає про довгострокові економічні небезпеки тарифів на імпортні товари.

«Але з часом такі торговельні барʼєри шкодять кожному американцю, працівнику та споживачеві. Високі тарифи неминуче призводять до відповідних заходів з боку іноземних країн і розпалювання запеклих торговельних війн. Потім трапляється найгірше: ринки скорочуються і руйнуються, підприємства і галузі промисловості закриваються, а мільйони людей втрачають роботу», — каже Рейган у рекламі.

На цю рекламу вже зреагував Президентський фонд Рональда Рейгана, заявивши, що вона «спотворює» президентське радіозвернення Рейгана 25 квітня 1987 року, яке було зосереджено на вільній та справедливій торгівлі.

Фонд заявив, що уряд Онтаріо «не звертався до суду з проханням і не отримував дозволу на використання та редагування цих зауважень» і що він переглядає свої юридичні можливості.

В офісі уряду Онтаріо заперечили редагування відео. У відповіді для CBC News там зазначили, що в рекламному ролику використали невідредагований уривок з одного з публічних звернень президента Рейгана, який доступний у відкритому доступі.