Російські літаки порушили повітряний простір Литви

Увечері 23 жовтня два російських літаки вторгнулися у повітряний простір Литви і пробули там 18 секунд.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

Він назвав це «кричущим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності Литви».

«Це ще раз підтверджує важливість посилення готовності європейських сил протиповітряної оборони», — наголосив Науседа.

Литовське Міноборони уточнює, що цього вечора російський літак Су-30 та літак-заправник Іл-78 пролетіли територією Литви близько 700 метрів за 18 секунд.

Для перехоплення російських літаків підняли два іспанських винищувачі Eurofighter Typhoon, які виконують місію повітряного патрулювання НАТО. Наразі вони продовжують патрулювання у повітрі.

Литовське Міністерство закордонних справ викличе представників російського посольства, щоб висловити протест проти «безрозсудної та небезпечної поведінки».