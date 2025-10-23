Росію та Білорусь не допустять на Паралімпійські ігри 2026
- Ольга Березюк
Paralympic Games / Facebook
Збірні Росії та Білорусі не зможуть взяти участь у Паралімпійських іграх 2026 року.
Про це йдеться у заяві Міжнародного паралімпійського комітету (МПК).
Там нагадали, що у вересні 2025 року Генеральна асамблея МПК проголосувала за те, щоб не продовжувати часткове призупинення діяльності Національних паралімпійських комітетів (НПК) Білорусі та Росії.
Це означало, що паралімпійські спортсмени з обох країн можуть вільно змагатися в Паралімпійських іграх за умови їхньої кваліфікації на Ігри відповідно до правил відповідної міжнародної федерації.
Однак незабаром після цього МПК отримав підтвердження від кожної з чотирьох міжнародних федерацій, що представляють види спорту, включені до програми Паралімпійських зимових ігор 2026 року, про те, що на практиці жоден спортсмен з цих двох країн навряд чи кваліфікується на березневі Ігри.
Паралімпійські зимові ігри 2026 року відбудуться з 6 по 15 березня, на них розіграють 79 медалей у шести видах спорту. Вони проходитимуть у двох італійських містах: Мілані та Кортіні-дʼАмпеццо.