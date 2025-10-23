У Казахстані на кордоні з Росією вибухнув невідомий дрон

Новини

Getty Images / «Бабель»

У Казахстані 23 жовтня заявили про вибух безпілотника. Його походження поки що невідоме.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони країни.

Там кажуть, що дрон вибухнув у Бурлинському районі Західно-Казахстанської області, що межує з Оренбурзькою областю Росії.

Уламки впали у віддаленій місцевості, де ніхто не живе. Минулося без постраждалих і руйнувань.

Казахстанське Міноборони спільно з відповідними органами проводить перевірки, щоб встановити обставини інциденту та походження дрона.

Відомство повідомило, що вжило додаткових заходів із посилення контролю за повітряним простором та запобігання несанкціонованому перетину кордону повітряними обʼєктами.

Також ведуться консультації з «іноземними партнерами, яким потенційно можуть належати ці апарати». З якими саме країнами контактують, Міноборони не уточнює.