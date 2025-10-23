Reuters: Китайські компанії призупинили купівлю нафти з Росії після санкцій США

Новини

Getty Images / «Бабель»

Державні нафтові компанії Китаю призупинили закупівлі російської нафти, що перевозиться морем. Це сталося після того, як США запровадили санкції проти найбільших нафтогазових компаній РФ.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Серед таких китайських нафтокомпаній — PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil.

Reuters зазначає, що Китай щодня імпортує морським шляхом близько 1,4 мільйона барелів російської нафти. Більшу частину цих постачань купують незалежні нафтопереробні заводи, зокрема невеликі компанії, які, ймовірно, також тимчасово призупинять закупівлі.

За даними медіа, «Роснафта» та «Лукойл» продають більшу частину своєї продукції Китаю через посередників, а не безпосередньо покупцям.

Крім того, Індія також має намір скоротити імпорт російської нафти, щоб дотримуватися американських санкцій. Разом із Китаєм вони шукають альтернативні джерела постачання — з Близького Сходу, Африки та Латинської Америки.

Водночас обмеження поки що не зачеплять постачання російської нафти до Китаю трубопроводами.