Британська поліція заарештувала трьох чоловіків, їх підозрюють у шпигунстві на користь Росії
- Юлія Завадська
-
Wikimedia
Британська поліція повідомила про арешт трьох чоловіків віком 48, 45 і 44 роки, підозрюваних у наданні допомоги російській розвідці.
Про це повідомляє Reuters.
«Ми бачимо зростання кількості людей, яких вербують іноземні розвідслужби. Ці арешти є частиною наших зусиль із протидії подібній діяльності», — заявив керівник контртерористичної поліції Лондону Домінік Мерфі.
Арешти збіглися в часі з оголошенням вироку шістьом чоловікам, які минулого року підпалили підприємства, пов’язані з Україною, у східній частині Лондону. За даними прокуратури, напад був організований за вказівкою «ПВК Вагнера».
- 21 жовтня трьох українців відправили під варту в Польщі та Румунії за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами. За версією слідчих, вони намагалися відправити в Україну посилки з вибухівкою.
- 23 жовтня польському місті Біла Підляська поліція затримала 24-річного українця Богдана К. Його підозрюють у шпигунстві на користь РФ.