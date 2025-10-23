Британська поліція заарештувала трьох чоловіків, їх підозрюють у шпигунстві на користь Росії

Новини

Британська поліція повідомила про арешт трьох чоловіків віком 48, 45 і 44 роки, підозрюваних у наданні допомоги російській розвідці.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми бачимо зростання кількості людей, яких вербують іноземні розвідслужби. Ці арешти є частиною наших зусиль із протидії подібній діяльності», — заявив керівник контртерористичної поліції Лондону Домінік Мерфі.

Арешти збіглися в часі з оголошенням вироку шістьом чоловікам, які минулого року підпалили підприємства, пов’язані з Україною, у східній частині Лондону. За даними прокуратури, напад був організований за вказівкою «ПВК Вагнера».